Костюк встановила історичне для України досягнення на Roland Garros

Марта Костюк стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) встановила історичне досягнення після перемоги над своєю співвітчизницею Еліною Світоліною (№7 WTA) в чвертьфіналі Roland Garros-2026.

23-річна уродженка Києва стала першою українкою, яка дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції в одиночному розряді.

Марта вперше в кар'єрі дісталася 1/2 фіналу турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.

Раніше до півфіналу Roland Garros серед українців в одиночному розряді доходив лише Андрій Медведєв — в 1993 та 1999 роках.

У півфіналі Костюк зіграє з нейтральною тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою (№8 WTA), яка у чвертьфіналі перемогла румунку Сорану Кирстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

Раніше повідомлялося, що Костюк прокоментувала перемогу над Світоліною в історичному чвертьфіналі Roland Garros — вперше дві українки зіграли між собою на цій стадії турнірів Grand Slam.

Також ми розповідали, що Костюк стала чемпіонкою турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши у фіналі саме Андрєєву, з якою їй тепер доведеться зустрітися в півфіналі Roland Garros.

