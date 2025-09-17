Костюк вивела Україну вперед у протистоянні з Іспанією у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Марта Костюк вивела збірну України вперед у матчевому протистоянні з Іспанією у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Костюк (WTA №26) у двох сетах обіграла Джессіку Бузас Манейро (WTA №51).

Зустріч тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася перемогою українки з рахунком 7:6, 6:2.

Реклама

Зазначимо, що протистояння між збірними України та Іспанії відбувається у форматі трьох матчів – двох одиночних та одного парного. Для загальної перемоги та виходу до півфіналу турніру потрібно виграти два поєдинки.

Наступною на корт вийде Еліна Світоліна, яка позмагається з Паулою Бадосою.

Якщо Світоліна програє і рахунок стане рівним, то все вирішить парна зустріч: Людмила та Надія Кіченок зіграють проти іспанок Альони Большової та Крістіни Букси.

Переможець матчевої дуелі Україна – Іспанія у півфіналі зіграє з Італією, яка напередодні у чвертьфіналі перемогла Китай з рахунком 2:0.

Реклама

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбувається від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Збірна України з тенісу бере участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Це стало можливим завдяки тому, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялася за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.