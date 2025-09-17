ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Костюк вивела Україну вперед у протистоянні з Іспанією у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Марта у двох сетах обіграла Джессіку Бузас Манейро.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк вивела збірну України вперед у матчевому протистоянні з Іспанією у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Костюк (WTA №26) у двох сетах обіграла Джессіку Бузас Манейро (WTA №51).

Зустріч тривала 1 годину 47 хвилин і завершилася перемогою українки з рахунком 7:6, 6:2.

Зазначимо, що протистояння між збірними України та Іспанії відбувається у форматі трьох матчів – двох одиночних та одного парного. Для загальної перемоги та виходу до півфіналу турніру потрібно виграти два поєдинки.

Наступною на корт вийде Еліна Світоліна, яка позмагається з Паулою Бадосою.

Якщо Світоліна програє і рахунок стане рівним, то все вирішить парна зустріч: Людмила та Надія Кіченок зіграють проти іспанок Альони Большової та Крістіни Букси.

Переможець матчевої дуелі Україна – Іспанія у півфіналі зіграє з Італією, яка напередодні у чвертьфіналі перемогла Китай з рахунком 2:0.

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг-2025 відбувається від 16 до 21 вересня у китайському Шеньчжені.

Збірна України з тенісу бере участь у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг вперше після ребрендингу турніру.

Це стало можливим завдяки тому, що у квітні збірна України зі Світоліною та Костюк у складі виграла свою відбіркову групу, де змагалася з Польщею та Швейцарією.

До цього "синьо-жовті" тричі поспіль зупинялася за крок від фінальної частини турніру, зазнаючи поразок у кваліфікаційному раунді.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie