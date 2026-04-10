Костюк вивела Україну вперед у протистоянні з Польщею у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
Марта впевнено обіграла польку Магду Лінетт.
Українська тенісистка Марта Костюк з перемоги розпочала виступ України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.
У стартовому матчі протистояння з Польщею вона за два сети обіграла Магду Лінетт з рахунком 6:4, 6:0.
Сьогодні, 10 квітня, також відбудеться другий матч зустрічі між збірними України та Польщі, в якому Еліна Світоліна протистоятиме Катаржині Каві.
Для виходу до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг потрібно здобути перемогу щонайменше в трьох з п'яти матчів.
Нагадаємо, торік збірна України дійшла до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.