Костюк з двома тайбрейками програла першій ракетці світу в чвертьфіналі турніру в Мадриді

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№36 WTA) не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У чвертьфіналі 22-річна українка в напруженій боротьбі поступилася "нейтральній" першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.

Матч тривав 2 години 33 хвилини. Обидва сети Костюк програла на тайбрейках – 6:7, 6:7.

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Костюк уперше в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі турніру в Мадриді.

До зустрічі із Соболенко вона пройшла британку Емму Радукану та двох "нейтральних" росіянок – Вероніку Кудерметову та Анастасію Потапову.

У півфіналі Соболенко зіграє проти українки Еліни Світоліної, яка у чвертьфіналі здобула розгромну перемогу над японкою Моюкою Учідзімою.