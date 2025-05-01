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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
154
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Костюк з двома тайбрейками програла першій ракетці світу в чвертьфіналі турніру в Мадриді

Марта дала серйозний бій, але не подужала Аріну Соболенко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№36 WTA) не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTA 1000 в Мадриді.

У чвертьфіналі 22-річна українка в напруженій боротьбі поступилася "нейтральній" першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.

Матч тривав 2 години 33 хвилини. Обидва сети Костюк програла на тайбрейках – 6:7, 6:7.

Костюк уперше в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі турніру в Мадриді.

До зустрічі із Соболенко вона пройшла британку Емму Радукану та двох "нейтральних" росіянок – Вероніку Кудерметову та Анастасію Потапову.

У півфіналі Соболенко зіграє проти українки Еліни Світоліної, яка у чвертьфіналі здобула розгромну перемогу над японкою Моюкою Учідзімою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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