Проспорт
71
1 хв

Костюк з камбеком знищила ексросіянку Путінцеву в першому матчі 2026 року

Українка здобула вольову перемогу над Юлією Путінцевою у Брисбені.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) успішно розпочала сезон-2026, пробившись до третього кола турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.

23-річна українка автоматично потрапила до другого раунду, де здолала представницю Казахстану Юлію Путінцеву (№74 WTA), яка до 2012 року виступала за Росію.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини і завершився вольовою перемогою української тенісистки – 6:7, 6:1, 6:0. Програвши перший сет на тайбрейку, Марта знищила суперницю в двох наступних партіях.

За проведений на корті час Костюк 4 рази подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала 7 з 9 брейкпойнтів.

В 1/8 фіналу Марта побореться з третьою ракеткою світу – американкою Амандою Анісімовою.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна розгромила колишню росіянку на старті турніру в новозеландському Окленді.

71
