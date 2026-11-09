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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Костюк з поразки дебютувала на Підсумковому турнірі WTA

У стартовому матчі українка поступилася чешці Лінді Носковій.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№10 WTA) програла чешці Лінді Носковій (№8 WTA) у першому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026.

24-річна уродженка Києва, для якої це був дебютний поєдинок у кар'єрі на Підсумковому турнірі WTA, зазнала поразки з рахунком 2:6, 4:6.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин. Костюк виконала 6 подач навиліт і припустилася 6 подвійних помилок.

Огляд матчу

Це була четверта очна зустріч тенісисток. Носкова обіграла Костюк утретє поспіль — раніше чешка перемагала українку в півфіналі Вімблдону та 1/8 фіналу US Open.

Далі на Марту чекають поєдинки групового раунду з американками Корі Гауфф та Джессікою Пегулою. Щоб вийти до півфіналу, потрібно фінішувати в топ-2 квартету.

Додамо, що Костюк, яка була першою запасною, потрапила на Підсумковий турнір WTA замість Олени Рибакіної з Казахстану — перша ракетка світу та чинна чемпіонка змагань знялася перед стартом з через проблеми зі здоров'ям.

Зазначимо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше представлена двома тенісистками. Сюди також відібралася Еліна Світоліна, яка стартує у понеділок, 9 листопада, матчем проти безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої, після чого також зіграє у групі з безпрапорною білорускою Аріною Соболенко та чешкою Кароліною Муховою.

До слова, Світоліна є чемпіонкою Підсумкового турніру 2018 року, а 2019-го вона дійшла до фіналу.

Підсумковий турнір WTA триватиме від 8 до 15 листопада в американському Індіан-Веллсі.

Раніше повідомлялося, що Світоліна розлучається з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

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