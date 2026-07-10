ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
1 хв

Костюк заробила рекордні призові у кар'єрі за виступ на Вімблдоні-2026

Марта вперше дійшла до півфіналу трав'яного мейджора.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк заробила рекордні призові у кар'єрі за підсумками виступу на Вімблдоні-2026.

24-річна уродженка Києва дійшла до півфіналу трав'яного мейджора у жіночому одиночному розряді, де програла чешці Лінді Носковій.

Для Костюк це був перший в кар'єрі півфінал Вімблдону та другий на турнірах Grand Slam. Цього року вона також доходила до 1/2 фіналу на Roland Garros, де зазнала поразки.

За вихід до півфіналу Вімблдону-2026 українка отримає 900 тисяч фунтів (близько 1,2 мільйона доларів) до сплати податків.

Ця сума перевищує призові за півфінал Roland Garros-2026 (875 тисяч доларів) та попередній рекорд Костюк — 1,1 млн доларів за титул WTA 1000 у Мадриді.

Зазначимо, що Костюк на Вімблдоні-2026 також виступала в парному розряді з румункою Єленою-Габріелою Русе і за вихід до 1/8 фіналу ще заробила 38,9 тисячі доларів.

Нагадаємо, Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie