Костюк заробила рекордні призові у кар'єрі за виступ на Вімблдоні-2026

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк заробила рекордні призові у кар'єрі за підсумками виступу на Вімблдоні-2026.

24-річна уродженка Києва дійшла до півфіналу трав'яного мейджора у жіночому одиночному розряді, де програла чешці Лінді Носковій.

Для Костюк це був перший в кар'єрі півфінал Вімблдону та другий на турнірах Grand Slam. Цього року вона також доходила до 1/2 фіналу на Roland Garros, де зазнала поразки.

Реклама

За вихід до півфіналу Вімблдону-2026 українка отримає 900 тисяч фунтів (близько 1,2 мільйона доларів) до сплати податків.

Ця сума перевищує призові за півфінал Roland Garros-2026 (875 тисяч доларів) та попередній рекорд Костюк — 1,1 млн доларів за титул WTA 1000 у Мадриді.

Зазначимо, що Костюк на Вімблдоні-2026 також виступала в парному розряді з румункою Єленою-Габріелою Русе і за вихід до 1/8 фіналу ще заробила 38,9 тисячі доларів.

Нагадаємо, Марта повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (2019, 2023).

Реклама

Новини партнерів