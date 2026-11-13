Костюк зазнала третьої поразки і залишила Підсумковий турнір WTA

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№10 WTA) поступилася американці Корі Гауфф (№4 WTA) в заключному, третьому матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA-2026.

Поєдинок тривав 1 годину 33 хвилини і завершився поразкою українки з рахунком 4:6, 5:7.

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За рахунку 2:5 у першому сеті Марта брала медичний тайм-аут через проблеми із зап'ястям правої руки.

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У другій партії 24-річна українка вела в рахунку 5:1 і мала три сетболи на подачі суперниці, проте втратила перевагу, програвши шість геймів поспіль.

Це була сьома очна зустріч тенісисток, Костюк уп'яте програла Гауфф.

Огляд матчу

Таким чином, Марта не зуміла виграти жодного матчу та навіть сету на дебютному для себе Підсумковому турнірі WTA. До цього вона поступилася чешці Лінді Носковій (2:6, 4:6) та американці Джессіці Пегулі (2:6, 5:7).

Зазначимо, що Костюк, яка була першою запасною, потрапила на Підсумковий турнір WTA замість Олени Рибакіної з Казахстану — перша ракетка світу та чинна чемпіонка змагань знялася перед стартом з через проблеми зі здоров'ям.

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Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше представлена двома тенісистками. Сюди також відібралася Еліна Світоліна, яка стартувала з поразки від безпрапорної росіянки Мірри Андрєєвої (4:6, 0:6), а потім у другому турі здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою (3:6, 6:2, 6:2).

У заключному, третьому турі Еліна позмагається з безпрапорною білорускою Аріною Соболенко. Матч відбудеться у п'ятницю, 13 листопада. Переможниця поєдинку отримає путіву до півфіналу.

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