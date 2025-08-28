ТСН у соціальних мережах

Костюк здобула складну перемогу та вийшла до третього кола US Open-2025

Марта повторила особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті США.

Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) вийшла до третього кола основної сітки одиночного розряду US Open-2025.

У матчі другого раунду 23-річна уродженка Києва в напруженій боротьбі перемогла турецьку тенісистку Зейнеп Сонмез (№81 WTA) – 7:5, 6:7, 6:3.

Зазначимо, що на старті американського мейджора Костюк обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA) – 6:4, 6:4.

Костюк усьоме виступає на US Open. Її найкращим результатом тут є третій раунд, куди вона діставалася тричі – 2020, 2024 та цього року.

Наступною суперницею Марти стане переможниця матчу мексиканки Ренати Сарасуа та француженки Діан Паррі.

Марта – єдина українка, яка продовжує виступи на US Open-2025. Раніше в першому раунді змагань вибули Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

