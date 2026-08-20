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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Костюк здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла до чвертьфіналу турніру в США

Марта показала характер у протистоянні з "нейтральною" Міррою Андрєєвою.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

В 1/8 фіналу 24-річна українка здобула вольову перемогу над "нейтральною" тенісисткою з російським паспортом Міррою Андрєєвою — 4:6, 6:0, 6:2.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з американкою Корі Гауфф, яка в 1/8 фіналу впевнено перемогла чешку Марію Боузкову — 6:3, 6:2. Матч відбудеться у п'ятницю, 21 серпня.

Додамо, що Костюк отримала 10-й номер посіву на турнірі у Цинциннаті. Українка пропускала перший раунд, а у другому перемогла Софію Кенін (США). Потім Марта перемогла ще одну американку Слоан Стівенс.

Раніше у другому колі турніру в Цинциннаті програли Ангеліна Калініна, Олександра Олійникова та Дар'я Снігур. Ще дві українки, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева, завершили виступи в першому колі. Не вийшла на свій матч третього кола та знялася з турніру через травму перша ракетка України Еліна Світоліна.

Раніше повідомлялося, що Костюк після виходу до півфіналу Вімблдону-2026 встановила особистий рекорд у рейтингу WTA.

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