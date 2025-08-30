- Дата публікації
Костюк здобула вольову перемогу та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2025
Марта встановила особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті США.
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) вийшла до 1/8 фіналу US Open-2025.
У матчі третього раунду 23-річна уродженка Києва здобула вольову перемогу над француженкою Діан Паррі (№107 WTA) – 3:6, 6:4, 6:2.
Таким чином, Костюк встановила особистий рекорд на US Open. Раніше її найкращим результатом на цьому турнірі був третій раунд.
За місце у чвертьфіналі Марта позмагається з чешкою Кароліною Муховою (№13 WTA).
Зазначимо, що на старті американського мейджора Костюк обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA), а в другому раунді перемогла Зейнеп Сонмез (№81 WTA) з Туреччини.
Марта – єдина українка, яка продовжує виступи на US Open-2025. Раніше в першому раунді змагань вибули Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.
Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.