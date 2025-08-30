ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Костюк здобула вольову перемогу та вийшла до 1/8 фіналу US Open-2025

Марта встановила особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті США.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) вийшла до 1/8 фіналу US Open-2025.

У матчі третього раунду 23-річна уродженка Києва здобула вольову перемогу над француженкою Діан Паррі (№107 WTA) – 3:6, 6:4, 6:2.

Таким чином, Костюк встановила особистий рекорд на US Open. Раніше її найкращим результатом на цьому турнірі був третій раунд.

За місце у чвертьфіналі Марта позмагається з чешкою Кароліною Муховою (№13 WTA).

Зазначимо, що на старті американського мейджора Костюк обіграла британку Кеті Бултер (№48 WTA), а в другому раунді перемогла Зейнеп Сонмез (№81 WTA) з Туреччини.

Марта – єдина українка, яка продовжує виступи на US Open-2025. Раніше в першому раунді змагань вибули Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату США є перша ракетка світу "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка торік у фіналі обіграла американку Джессіку Пегулу.

Нагадаємо, чемпіонкою жіночого парного розряду US Open-2024 стала українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Оленою Остапенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie