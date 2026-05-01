Костюк здолала ексросіянку та вийшла до фіналу престижного турніру в Мадриді

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) вийшла до фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді (Іспанія).

У півфіналі 23-річна уродженка Києва обіграла ексросіянку Анастасію Потапову (№56 WTA), яка від 2026 року представляє Австрію.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 1:6, 6:1.

Зазначимо, що Марта стартувала на турнірі в Мадриді перемогою над представницею Казахстану Юлією Путінцовою (6:1, 6:3), після чого здолала американку Джессіку Пегулу (6:1, 6:4).

В 1/8 фіналу Костюк обіграла американку Кеті Макнеллі (6:2, 6:3). У чвертьфіналі українка перемогла чешку Лінду Носкову (7:6, 6:0).

Для Костюк це другий поспіль вихід до фіналу на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши у вирішальному матчі іншу українку Вероніку Подрез.

Переможна серія Марти на турнірах WTA складає вже 10 поєдинків поспіль.

У фіналі Костюк зіграє проти нейтральної тенісистки з російським паспортом Мірри Андрєєвої (№8 WTA), яка в півфіналі вибила американку Хейлі Баптіст (WTA №32). Матч за трофей відбудеться у суботу, 2 травня.

Марта вперше в кар'єрі вийшла до фіналу змагань категорії WTA 1000. Цей фінал стане шостим для неї на рівні WTA — у попередніх п'яти вона двічі перемагала і зазнала трьох поразок.

Раніше повідомлялося, що Костюк у складі збірної України вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.

