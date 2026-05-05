Костюк знялася з турніру в Римі після гучного тріумфу в Мадриді: відома причина

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Українська тенісистка Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді, знялася з турніру WTA 1000 в Римі.

Як повідомляє Tennisform, причиною такого рішення 23-річної українки стала травма правого стегна.

Після зняття Костюк в основній сітці турніру в Римі залишаються чотири українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Реклама

До них можуть доєднатися Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальних матчах кваліфікації.

Матчі основної сітки змагань в італійській столиці відбудуться від 5 до 17 травня.

Раніше повідомлялося, що Костюк та ще шість українок автоматично увійшли до основної сітки Roland Garros-2026, матчі якої відбудуться від 24 травня до 7 червня.

Нагадаємо, Костюк у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Мірру Андрєєву.

Реклама

Завоювавши третій трофей WTA у кар'єрі, Марта оновила особистий рекорд у рейтингу найкращих тенісисток світу, піднявшись на 15-те місце.

Новини партнерів