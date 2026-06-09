Костюк знялася з турніру WTA у Лондоні: яка причина

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№12 WTA) знялася з турніру WTA 500 у Лондоні через травму правої щиколотки.

Про це повідомляє Telegram-канал Ukrainian Tennis.

У вівторок, 9 червня, Марта повинна була зіграти матч першого кола проти британки Міки Стойсавлевич. Однак тепер українку замінить на змаганнях лакі-лузерка хорватка Донна Векич.

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Для Костюк це мав бути старт трав'яного сезону й підготовка до Wimbledon-2026, де вона заявлена до основної сітки, матчі якої відбудуться від 29 червня до 12 липня.

Зазначимо, що 2026 року Костюк також через травми знімалася з турнірів WTA 1000 в Досі та Римі.

Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

Також ми розповідали, що визначилася чемпіонка Roland Garros-2026.

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