Костюк зупинилася за крок від історичного для України фіналу Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

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Українська тенісистка Марта Костюк (№15 WTA) не зуміла вийти до фіналу Roland Garros-2026 у жіночому одиночному розряді.

У півфіналі ґрунтового мейджора 23-річна уродженка Києва зазнала поразки від 19-річної "нейтральної" росіянки Мірри Андрєєвої (№8 WTA) — 1:6, 3:6.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Костюк виконала одну подачу навиліт, припустилася 4 подвійних помилок та 34 невимушених.

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Це була третя очна зустріч між Костюк та Андрєєвою. У січні цього року україна обіграла росіянку в чвертьфіналі змагань WTA 500 у Брисбені — 7:6, 6:3, а в травні перемогла її у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді — 6:3, 7:5.

Костюк стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — у 1993 та 1999 роках.

Марта вперше грала в півфіналі турніру Grand Slam — досі її найбільшим досягненням на мейджорах був чвертьфінал Australian Open-2024.

Андрєєва вдруге взяла участь у півфіналі рівня Grand Slam і вперше вийшла до фіналу. Перший півфінал на Roland Garros-2024 вона програла.

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У фіналі Андрєєва зіграє проти переможниці іншого півфіналу, в якому зустрінуться полька Майя Хвалінська (№114 WTA) та "нейтральна" росіянка Діана Шнайдер (№23 WTA).

Нагадаємо, у чвертьфіналі Костюк здолала свою співвітчизницю Еліну Світоліну.

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