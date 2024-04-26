Костюк і Калініна не зуміли подолати друге коло турніру WTA 1000 в Мадриді

На змаганнях в іспанській столиці Україну продовжує представляти лише Даяна Ястремська.

Українські тенісистки Марта Костюк і Ангеліна Калініна не змогли пробитися до третього кола турніру WTA 1000 в Мадриді.

Обидві українки стартували на цих змаганнях безпосередньо з другого раунду. Костюк (№21 WTA) програла єгиптянці Маяр Шериф (№72 WTA) – 2:6, 5:7.

Матч тривав 1 годину 35 хвилин. Марта 2 рази подала навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 3/4 брейкпойнтів.

Калініна (WTA №32) у своєму першому поєдинку в Мадриді поступилася американці Керолайн Доулхайд (WTA №56) – 7:6, 2:6, 3:6.

Зустріч тривала 2 години 52 хвилини. Ангеліна 3 рази подала навиліт, припустилася 4 подвійних помилок і реалізувала 2/9 брейкпойнтів.

Зазначимо, що раніше з турніру в Мадриді вибули українки Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Єдиною представницею нашої держави на змаганнях в іспанській столиці залишається Даяна Ястремська, яка у третьому колі (1/16 фіналу) зіграє з третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф.

Матч Ястремської проти Гауфф запланований на суботу, 27 квітня.

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