Костюк і Ястремська здобули переконливу перемогу на старті парного турніру Олімпіади-2024

Раніше до другого кола парного розряду також пробилися сестри Кіченок.

Українські тенісистки Марта Костюк та Даяна Ястремська успішно стартували в парному розряді на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

В матчі першого раунду Костюк і Ястремська за два сети здобули перемогу проти польського дуету Магда Лінетт / Аліція Росольська. Поєдинок тривав 1 годину 7 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

У другому раунді Костюк та Ястремська зіграють проти представниць Китайського Тайбею Сє Шувей та Цао Чіаї.

Таким чином, Україна буде представлена двома тандемами в 1/8 фіналу парного жіночого розряду ОІ-2024. Раніше свій стартовий матч виграли сестри Людмила та Надія Кіченок, розбивши китаянок Чжан Шуай / Ван Сіньюй – 6:1, 6:4.

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Зазначимо, що Костюк також вийшла до 1/8 фіналу Олімпіади-2024 в одиночному розряді. А ось Ястремська не зуміла пробитися до третього кола.

Сьогодні, 29 липня, матч другого кола також проведе українка Еліна Світоліна, яка побореться проти американки Джессіки Пегули. Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024 перед стартом змагань через хворобу.

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