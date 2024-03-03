Костюк із суперкамбеком перемогла п'яту ракетку світу та вийшла до фіналу турніру в Сан-Дієго (відео)

Інша українка Ангеліна Калініна зупинилися у півфіналі змагань в Остіні.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до фіналу турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у півфіналі здобула вольову перемогу над першою сіяною на турнірі американкою Джессікою Пегулою (№5 WTA) – 7:6, 6:1.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин. Костюк програвала у першому сеті з рахунком 1:5, але зуміла відігратися та вирвала перемогу на тайбрейку. А в другій партії українка віддала суперниці лише один гейм.

Огляд матчу Костюк – Пегула

У фіналі Марта позмагається з британкою Кеті Бултер (№49 WTA), яка в іншому півфіналі перемогла американку Емму Наварро (№26 WTA) з рахунком 6:3, 6:1.

Костюк вдруге в кар'єрі зіграє у фіналі турніру WTA. Минулого року вона завоювала свій дебютний титул на змаганнях WTA 250 в Остіні.

Додамо, що ще одна українка Ангеліна Калініна не змогла вийти до фіналу турніру WTA 250 в Остіні (США).

У півфіналі 27-річна уродженка Нової Каховки (№35 WTA) програла китаянці Ван Сіюй (№64 WTA) з рахунком 3:6, 6:7.

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