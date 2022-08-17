Костюк на характері вийшла до другого кола турніру в Цинциннаті, Калініна з розгромом вилетіла

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до другого кола турніру в Цинциннаті (США), а от її співвітчизниця Ангеліна Калініна не змогла подолати перший раунд.

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує боротьбу на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті. У першому колі 20-річна киянка трьох сетах обіграла італійку Камілу Джорджі.

Матч тривав понад 2,5 години. Марта виграла перший сет з рахунком 6:4 та вела 5:2 у другому. Однак українка не використала два матчболи і програла 5 геймів поспіль, віддавши другу партію.

Таким чином, вирішальним став третій сет. У ньому італійка, натхненна успіхом у другій партії, повела в рахунку 3:0. Незважаючи на це, Костюк зуміла зібратися та здійснила камбек - 6:4.

У другому раунді турніру Костюк позмагається із американкою Джессікою Пегулою.

На жаль, інша українка Ангеліна Калініна не змогла подолати перше коло змагань у Цинциннаті. Українка розгромно поступилася бельгійці Елізе Мертенс - 1:6, 1:6.

Зазначимо, що раніше під час матчу кваліфікації турніру в Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Скандальний інцидент трапився на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою.

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