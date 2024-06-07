Костюк не зуміла вийти до фіналу парного турніру Roland Garros-2024

Марта в парі з румункою поступились італійкам.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла пробитися до фіналу парного турніру Roland Garros-2024.

Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе у півфіналі програли італійкам Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

Матч тривав 2 години 4 хвилини. Костюк і Русе розгромно виграли перший сет, але програли два наступних – 6:1, 4:6, 1:6.

Для 21-річної Марти це повторення найкращого результату у парному розряді на турнірах Grand Slam. Минулого року вона грала у півфіналі Australian Open.

В іншому півфіналі жіночого парного розряду французького мейджора американки Керолайн Доулгайд та Дезері Кравчик протистоятимуть чешці Катерині Синяковій та американці Корі Гауфф.

Нагааємо, жодна з українських тенісисток не зуміла дістатися чвертьфіналу одиночного розряду Roland Garros-2024. Найкращий результат серед українок показала Еліна Світоліна, яка вибула в 1/8 фіналу.

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