Костюк обіграла Світоліну та вийшла до третього кола на турнірі в Торонто (відео)

У другому колі турніру WTA 1000 у Торонто (Канада) відбувся матч між українськими тенісистками, в якому Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну.

Зустріч тривала 1 годину 43 хвилини й завершилася перемогою Костюк з рахунком 6:2, 2:6, 6:2.

Огляд матчу Світоліна – Костюк

Це був лише другий очний поєдинок між Еліною та Мартою. Уперше вони зустрічалися в 1/16 фіналу Australian Open-2018. Тоді Світоліна перемогла Костюк з рахунком 6:2, 6:2.

Зараз саме 22-річна Костюк є першою ракеткою України та посідає 20-те місце у світовому рейтингу. 29-річна Світоліна йде на 34-й позиції у рейтингу WTA.

В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти американки Емми Наварро, яка в другому раунді турніру в Торонто перемогла польку Магду Лінетт з рахунком 6:2, 6:4. Матч між Костюк і Наварро відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Зазначимо, що ще зовсім нещодавно Світоліна та Костюк представляли Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. В одиночному турнірі Еліна вибула в 1/8 фіналу від чешки Барбори Крейчикової, а Марта зупинилася у чвертьфіналі, драматично програвши майбутній фіналістці, хорватці Донні Векич.

Костюк на Олімпіаді-2024 також виступала в парному розряді разом з Даяною Ястремською, але після надзвичайно виснажливої перемоги Марти в 1/8 фіналу одиночного турніру над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції, українки знялися зі змагань і не вийшли на матч 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялося, що Костюк станцювала на корті під час чвертьфіналу Олімпіади-2024.

Читайте також:

Визначився переможець чоловічого тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Визначилася переможниця жіночого тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Легендарний британський тенісист вибув з Олімпіади-2024 та завершив кар'єру: зворушливе відео