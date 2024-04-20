Костюк перемогла чинну чемпіонку Wimbledon і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті

Марта за два сети впоралася з чешкою Маркетою Вондроушовою.

Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) пробилася до фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті. У півфіналі вона обіграла восьму ракетку світу чешку Маркету Вондроушову, яка є чинною чемпіонкою Wimbledon.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин і закінчився перемогою 21-річної уродженки Києва з рахунком 7:6, 6:2.

За проведений на корті час Марта жодного разу не подала навиліт, припустилася 6 подвійних помилок і реалізувала 4 із 7 брейкпойнтів

Для Костюк це сьома в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу і четверта – цього року.

На шляху до фіналу змагань у Штутгарті українка здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу. До звитяги над Вондроушовою вона здобула надскладну перемогу над сьомою ракеткою світу китаянкою Чжен Ціньвень і здобула вольову перемогу над третьою ракеткою світу американкою Корі Гауфф.

У фіналі Марта зіграє з представницню Казахстану Оленою Рибакіною (№4 WTA), яка в іншому півфіналі здолала першу ракетку світу польку Іга Швьонтек з рахунком 6:3, 4:6, 6:3.

Для Костюк це буде третій у кар'єрі фінал рівня WTA та другий цього року. На початку березня Марта поступилася британці Кеті Бултер у вирішальному матчі турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

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