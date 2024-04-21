Костюк поступилася четвертій ракетці світу у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті

Марта не змогла нав'язати боротьбу Олені Рибакіній з Казахстану.

Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) у фіналі турніру WTA 500 у Штутгарті зазнала поразки від четвертої ракетки світу Олени Рибакіної з Казахстану.

Вирішальний матч тривав 1 годину 11 хвилин і закінчився з рахунком 6:2, 6:2 на користь суперниці українки.

На шляху до фіналу змагань у Штутгарті українка здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу. Костюк здобула надскладну перемогу над китаянкою Чжен Ціньвень (№7 WTA), здобула вольову перемогу над американкою Корі Гауфф (№3 WTA) та перемогла чинну чемпіонку Wimbledon чешку Маркету Вондроушову (№8 WTA).

Для Костюк це був третій у кар'єрі фінал рівня WTA та другий цього року. На початку березня вона поступилася британці Кеті Бултер у вирішальному матчі турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

Єдиним титулом в активі Костюк залишається перемога на турнірі WTA 250 в Остіні 2023 року.

Дійшовши до фіналу турніру в Штутгарті, Марта піднялась на 21-ше місце в рейтингу WTA – це її особистий рекорд.

Рибакіна виграла восьмий титул WTA в кар'єрі та вже третій 2024 року.

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