Костюк поступилася росіянці на турнірі WTA у Порторожі, Ястремська не дограла стартовий матч

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська завершили виступи на турнірі WTA 250 у словенському Порторожі.

Українська тенісистка Марта Костюк у першому колі турніру серії WTA 250 у словенському Порторожі.

Друга ракетка України у трьох сетах поступилася росіянці Катерині Александровій, яка виступає під нейтральним прапором.

Тенісистки провели на корті майже три години. За цей час Костюк 7 разів подала на виліт, припустилася 8 подвійних помилок та реалізувала 7 з 18 брейк-пойнтів.

Ще одна українка Даяна Ястремська не дограла стартовий матч турніру з першою сіяною британкою Еммою Радукану.

У дев’ятому геймі другої партії Даяна відчула біль у правому зап’ясті, яке було затейпіроване від початку поєдинку. Після консультацій із лікарем українка вирішила припинити матч.

На турнірі залишилася одна українка - Леся Цуренко свій поєдинок із румункою Єлєною-Габріелою Русе проведе 13 вересня.

Нагадаємо, що Костюк значно покращила позиції у оновленому рейтингу WTA - нині вона посідає 54-те місце. Ястремська втратила три позиції та перебуває на 89-му місці.

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