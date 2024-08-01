Костюк поступилася в надскладному матчі та не зуміла вийти до півфіналу Олімпіади-2024

Марта боролася до останнього, але все ж залишає Олімпійські ігри.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У чвертьфіналі 22-річна українка в надзвичайно важкому матчі поступилася хорватці Донні Векич – 4:6, 6:2, 6:7.

Упродовж поєдинку Костюк відіграла чотири матчпойнти та мала власний матчбол на тайбрейку вирішального третього сету, але не реалізувала його.

Для Марти це дебютна Олімпіада в кар'єрі. На старті змагань вона перемогла новозеландку Лулу Сан, у другому колі обіграла француженку Клару Бюрель, а в 1/8 фіналу здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції.

Костюк – єдина українська тенісистка, яка дійшла до чвертьфіналу одиночного розряду ОІ-2024. Раніше зі змагань вибули Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, а Ангеліна Калініна знялася перед стартом через хворобу.

У півфіналі суперницею Векич стане словачка Анна-Кароліна Шмідлова, яка в 1/4 фіналу вибила кривдницю українки Еліни Світоліної в 1/8 фіналу чинну чемпіонку Wimbledon чешку Барбору Крейчикову.

Раніше повідомлялося, що українки Людмила та Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного турніру Олімпіади-2024.

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