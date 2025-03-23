Костюк розгромила росіянку і слідом за Світоліною вийшла до 1/8 фіналу турніру в Маямі

Дві українки пробилися до четвертого кола турніру WTA 1000 в Маямі.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Маямі (США).

У третьому колі змагань Світоліна (№22 WTA) обіграла чешку Кароліну Мухову (№14 WTA) з рахунком 6:2, 3:6, 6:2.

Слідом за Еліною до четвертого кола цього турніру пробилася Костюк (№29 WTA), яка розгромила нейтральну тенсистку з російським паспортом Анну Блінкову (6:2, 6:1).

Наступною суперницею Світоліної стане друга ракетка світу полька Іга Швьонтек.

Опонентка Костюк визначиться в матчі між "нейтральною" росіянкою Анною Калінською (№33 WTA) та американкою Джессікою Пегулою (№4 WTA).

Читайте також: