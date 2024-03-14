Костюк розгромила росіянку та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA 1000

Марта вибила зі змагань в Індіан-Веллсі другу поспіль тенісистку з держави-терористки.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У чвертьфіналі 21-річна уродженка Києва (№32 WTA) розбила росіянку Анастасію Потапову (№33 WTA), яка через повномасштабне вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився тріумфом українки з рахунком 6:0, 7:5.

Упродовж поєдинку Марта один раз подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 7 з 10 брейкпойнтів.

Таким чином, Костюк уперше в кар'єрі зіграє у півфіналі турніру WTA 1000.

За путівку до фіналу Марта позмагається з переможницею матчу між першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек та екслідеркою світового рейтингу, чемпіонкою Australian Open-2018 Каролін Возняцкі з Данії.

Нагадаємо, Костюк – єдина українка, яка продовжує виступи в Індіан-Веллсі. В 1/8 фіналу Марта впевнено обіграла ще одну тенісистку з держави-терористки Анастасію Павлюченкову.

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