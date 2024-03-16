Костюк розгромно програла першій ракетці світу та не змогла вийти до фіналу турніру в Індіан-Веллсі

Марта не впоралася з полькою Ігою Швьонтек у дебютному в кар'єрі півфіналі змагань WTA 1000.

Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла вийти до фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У півфіналі 21-річна уродженка Києва (№32 WTA) поступилась першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек. Матч тривав 1 годину 8 хвилин і завешився поразкою українки з рахунком 2:6, 1:6.

За проведений на корті час Марта 2 рази подавала навиліт і зробила 4 подвійні помилки.

Це була друга особиста зустріч між Костюк і Швьонтек. Українка також програла польській тенісистці у 4-му раунді Roland Garros 2021 року.

Варто зазначити, що Костюк уперше в кар'єрі зіграла у півфіналі турніру WTA 1000.

У двох попередніх матчах на цих змаганнях Марта вибила "нейтральних" росіянок. В 1/8 фіналу Костюк впевнено обіграла Анастасію Павлюченкову, а в 1/4 фіналу розгромила Анастасію Потапову.

У фіналі турніру в Індіан-Веллсі суперницею Швьонтек стане Марія Саккарі з Греції, яка в півфіналі здолала американку Корі Гауфф з рахунком 6:4, 6:7, 6:2.

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