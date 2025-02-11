Костюк сенсаційно обіграла третю ракетку світу та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Досі

Марта за два сети впоралася з американкою Корі Гауфф.

Перша ракетка України Марта Костюк (№21 WTA) пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Досі (Катар).

У другому раунді змагань 22-річна уродженка Києва сенсаційно обіграла третю ракетку світу американку Корі Гауфф. Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 7:5.

Перед початком поєдинку коефіцієнт букмекерів на перемогу Костюк складав 4,90. На тріумф представниці США – 1,20.

За проведений на корті час Марта виконала дві подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок.

Це була п'ята очна зустріч тенісисток. Костюк вдруге в кар'єрі зуміла перемогти Гауфф. Уперше вона це зробила 2024 року на турнірі в німецькому Штутгарті.

Додамо, що Костюк стартувала на змаганнях у Досі перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:3, 6:3).

Наступною суперницею Марти стане переможниця матчу двох польських тенісисток – Магди Лінетт та Магдалени Френх.

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