Костюк сенсаційно обіграла третю ракетку світу та вийшла до 1/8 фіналу турніру в Досі

Марта за два сети впоралася з американкою Корі Гауфф.
Перша ракетка України Марта Костюк (№21 WTA) пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Досі (Катар).
У другому раунді змагань 22-річна уродженка Києва сенсаційно обіграла третю ракетку світу американку Корі Гауфф. Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився перемогою українки з рахунком 6:2, 7:5.
Перед початком поєдинку коефіцієнт букмекерів на перемогу Костюк складав 4,90. На тріумф представниці США – 1,20.
За проведений на корті час Марта виконала дві подачі навиліт і припустилася двох подвійних помилок.
Це була п'ята очна зустріч тенісисток. Костюк вдруге в кар'єрі зуміла перемогти Гауфф. Уперше вона це зробила 2024 року на турнірі в німецькому Штутгарті.
Додамо, що Костюк стартувала на змаганнях у Досі перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:3, 6:3).
Наступною суперницею Марти стане переможниця матчу двох польських тенісисток – Магди Лінетт та Магдалени Френх.
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