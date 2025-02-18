Костюк у матчі-трилері програла чемпіонці Australian Open-2020 та залишила турнір в ОАЕ

Марта у поєдинку з двома тайбрейками поступилася американці Софії Кенін.

Перша ракетка України Марта Костюк (№21 WTA) не змогла пробитися до третього кола на турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

У другому раунді змагань 22-річна уродженка Києва поступилася американці Софії Кенін (№56 WTA), яка є чемпіонкою Australian Open-2020.

Надзвичайно напружений поєдинок тривав 2 години 55 хвилин. Марта виграла перший сет з рахунком 7:5, але програла дві наступні партії на тайбрейках – 6:7, 6:7.

Це була перша очна зустріч тенісисток. До цього вони на корті ніколи не перетиналися.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Даяна Ястремська розгромила "нейтральну" росіянку Анастасію Потапову та вийшла до третього кола турніру в Дубаї.

Також Україну на цих змаганнях продовжує представляти Еліна Світоліна, яка ввечері 18 лютого проведе свій матч другого раунду проти Клари Таусон з Данії.

Читайте також:

Костюк впевненою перемогою стартувала на престижному турнірі в Дубаї

Світоліна розгромила росіянку на старті престижного турніру в Дубаї

Перша ракетка світу отримав дискваліфікацію через допінг