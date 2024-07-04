Костюк у матчі-трилері здійснила мегакамбек і подолала друге коло Wimbledon-2024

Перша ракетка України Марта Костюк (№19 WTA) вийшла до третього кола Wimbledon 2024 року.

У другому раунді змагань Костюк здобула надскладну перемогу над австралійкою Дар'єю Севілл (№82 WTA).

Матч тривав 3 години 12 хвилин і завершився вольовим тріумфом 22-річної українки з рахунком 4:6, 7:6, 6:4.

Програвши перший сет, Костюк у другій партії поступалася 2:5, але виграла три гейми поспіль і зрівняла рахунок. Потім за рахунку 5:6 на користь суперниці Марта відіграла матчбол і перевела гру на тайбрейк, на якому здобула перемогу.

Відтак переможниця напруженого протистояння визначалася у вирішальному третьому сеті, який забрала наша співвітчизниця.

Таким чином, Костюк вдруге поспіль пройшла до третього кола Wimbledon, повторивши особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam.

У наступному раунді Марта зіграє з американкою Медісон Кіз (№13 WTA).

Костюк стала другою представницею України, яка пробилася до 1/16 фіналу Wimbledon-2024. Раніше цієї стадії дісталася Даяна Ястремська, яка у другому колі обіграла росіянку з французьким паспортом Варвару Грачову.

До третього раунду трав'яного мейджора можуть вийти ще дві українки – Еліна Світоліна та Дар'я Снігур, які свої матчі другого кола проведуть у четвер, 4 липня.

Раніше у другому раунді Wimbledon-2024 вибула українка Юлія Стародубцева. Ще три представниці нашої країни – Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль завершили своїй виступи ще в першому колі Вімблдонського турніру.

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