Костюк у надскладному матчі вирвала перемогу на тайбрейку та вийшла до третього кола Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк (№37 WTA) пробилася до третього кола Australian Open-2024.

В матчі другого раунду основної сітки 21-річна уродженка Києва здолала бельгійку Елізе Мертенс (№28 WTA).

Костюк програла перший сет з рахунком 5:7, але в другому взяла реванш у суперниці, здобувшив розгромну перемогу – 6:1. У вирішальній третій партії справа дійшла до тайбрейку, де українка виявилася сильнішою – 7:6 (10:6).

Зазначимо, що тенісистки провели на корті 2 години та 55 хвилин. Костюк тричі подавала навиліт, зробила 11 подвійних помилок і використала 4 з 8 брейкпойнтів.

Додамо, що це була друга особиста зустріч Костюк і Мертенс. У першому їхньому поєдинку українка зазнала поразки.

Подолавши друге коло, Костюк повторила особистий рекорд на Australian Open. Раніше вона тричі діставалася цієї стадії змагань у Мельбурні (2018, 2022, 2023).

В 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Марта зіграє з переможницею матчу між Марією Саккарі з Греції та росіянкою Еліною Аванесян, яка через повномасштабне військове вторгнення РФ до України допущена до виступів лише в нейтральному статусі.

Таким чином, Україна вже точно буде представлена двома тенісистками у третьому колі австралійського мейджора. Раніше до 1/16 фіналу Australian Open вийшла Леся Цуренко.

Також у третьому раунді цього турніру Grand Slam можуть зіграти Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які свої матчі другого кола проведуть у четвер, 18 січня. Світоліна зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою, а Ястремська позмагається проти росіянки Варвари Грачової, яка виступає під прапором Франції.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Торік переможницею змагань стала "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко. Цікаво, що саме вона стане наступною суперницею Цуренко.

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