Костюк у напруженому матчі не зуміла пробитися до півфіналу парного турніру Australian Open-2025

Раніше Марта також вибула з одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу парного турніру Australian Open-2025.

У чвертьфіналі 22-річна уродженка Києва в дуеті з румункою Єленою-Габрієлою Русе поступилася третім сіяним – тайваньсько-латвійській парі Шувей Се та Олени Остапенко.

Напружений матч тривав 2 години 22 хвилини і завершився з рахунком 2:6, 7:5, 5:7.

Раніше повідомлялося, що Костюк не зуміла подолати третє коло одиночного розряду Australian Open-2025, зазнавши поразки від іспанки Паули Бадоси.

Таким чином, парний розряд Australian Open-2025 залишився без українок. В одиночному розряді австралійського мейджора Україну продовжує представляти Еліна Світоліна, яка вийшла до чвертьфіналу, де позмагається з американкою Медісон Кіз.

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