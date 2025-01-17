Костюк у напруженому матчі зазнала поразки в третьому колі Australian Open-2025

Марта припинила виступи на мейджорі, не зумівши дістатися 1/8 фіналу.

Перша ракетка України Марта Костюк (№18 WTA) не зуміла пробитися до четвертого кола Australian Open-2025.

У матчі третього раунду основної сітки 22-річна уродженка Києва програла іспанці Паулі Бадосі (№12 WTA). Напружений поєдинок тривав 2 години 34 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 3:6.

За проведений на корті час Костюк шість разів подала навиліт, припустилася 16 подвійних помилок, виконала 4 брейки та програла 5 геймів на своїй подачі.

Це була п'ята очна зустріч тенісисток. Марта змогла перемогти іспанку лише одного разу, програвши інші чотири матчі.

В 1/8 фіналу австралійського мейджора Бадоса зіграє проти сербки Ольги Данилович (№55 WTA) або американки Джессіки Пегули (№6 WTA).

Костюк вшосте виступила в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії. Її найвищим досягненням на цьому турнірі Grand Slam залишається минулорічний чвертьфінал.

Таким чином, Україну в одиночному розряді Australian Open-2025 залишилися представляти дві тенісистки – Даяна Ястремська (№33 WTA) та Еліна Світоліна (№27 WTA), які свої матчі третього кола зіграють у суботу, 18 січня. Ястремській протистоятиме Олена Рибакіна з Казахстану (№7 WTA), а Світоліна позмагається з італійкою Жасмін Паоліні (№4 WTA).

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Нагадаємо, в одиночному турнірі Australian Open-2024 найкращий результат серед українських тенісисток показала Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

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