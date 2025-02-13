Костюк у трисетовому матчі зазнала поразки і не змогла вийти до півфіналу турніру в Досі

Перша ракетка України Марта Костюк (№21 WTA) не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 1000 в Досі (Катар).

У чвертьфіналі 22-річна уродженка Києва зазнала поразки від американки Аманди Анісімової (№41 WTA). Напружений трисетовий матч тривав 2 години 30 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 5:7, 4:6.

Це була третя очна зустріч тенісисток. До цього Костюк двічі перемагала Анісімову, зокрема на Australian Open-2023.

Додамо, що Костюк стартувала на змаганнях у Досі перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:3, 6:3), після чого в другому раунді сенсаційно обіграла третю ракетку світу американку Корі Гауфф (6:2, 7:5), а в третьому колі здобула впевнену перемогу над полькою Магдою Лінетт (6:4, 6:2).

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