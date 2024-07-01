Костюк упевнено пробилася до другого кола Wimbledon-2024

Українська тенісистка Марта Костюк (№19 WTA) вийшла до другого кола основної сітки Wimbledon 2024 року.

На старті турніру 22-річна уродженка Києва впевнено перемогла словачку Ребекку Шрамкову (№105 WTA).

Матч тривав 1 годину 13 хвилин та завершився тріумфом українки з рахунком 6:3, 6:2.

За поєдинок Костюк 4 рази подала навиліт, уникла подвійних помилок, реалізувала 3 з 12 брейкпойнтів, виконала 24 віннери та припустилася 16 невимушених помилок.

У другому колі Марта зіграє з переможницню пари Дар'я Севілл (Австралія) – Пейтон Стернс (США).

Раніше перше коло Wimbledon-2024 успішно подолала українка, яка перемогла аргентинку Надю Подороску. А ось інша наша співвітчизниця Леся Цуренко завершила боротьбу на турнірі після поразки від росіянки Варвари Грачової, яка виступає під прапором Франції.

Сьогодні, 1 липня, свій матч стартового кола Wimbledon-2024 проведе ще одна українка – Юлія Стародубцева, яка протистоятиме бельгійці Алісон ван Ейтванк.

Загалом Україну в жіночому одиночному розряді Wimbledon цього року представляють вісім тенісисток, що є національни рекордом.

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Еліна Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

Читайте також:

Українська тенісистка з яскравим камбеком у фіналі виграла парний турнір в Істборні

Українки оновили національний рекорд за представництвом в основній сітці Wimbledon

Світоліна втратила статус першої ракетки України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP