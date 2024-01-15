Костюк успішно стартувала на Australian Open-2024, Калініна та Стародубцева вибули з турніру

Перше коло Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу подолали чотири українки.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до другого кола Australian Open-2024. На старті основної сітки вона здобула перемогу над американкою Клер Лю.

Напружений поєдинок тривав 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 4:6, 6:1 на користь 21-річної уродженки Києва.

У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (№28 WTA).

А ось Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева завершили свої виступи в одиночному розряді Australian Open-2024, не зумівши подолати стартове коло основної сітки.

Калініна у першому для себе матчі на турнірі розгромно поступилася Аранчі Рус з Нідерландів. Зустріч тривала одну годину 28 хвилин і закнічилася з рахунком 1:6, 0:6.

Стародубцева, яка виборола право зіграти в основі Australian Open через кваліфікацію, у першому колі програла шостій сіяній – Онс Жабер з Тунісу. Зустріч тривала одну годину та вісім хвилин й завершилася з рахунком 3:6, 1:6.

Отже, у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу зіграють чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме від 14-го до 28 січня в Мельбурні (Австралія).

Нагадаємо, цьогоріч Україна оновила національний рекорд за кількістю тенісисток в основній сітці Australian Open.

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