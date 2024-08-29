Костюк відіграла 5 сетболів та вийшла до третього кола US Open-2024

Перша ракетка України Марта Костюк (№19 WTA) вийшла до третього кола US Open-2024.

У другому раунді 22-річна українка перемогла британку Геррієт Дарт (№78 WTA). Матч тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 7:6, 6:1.

Зазначимо, що перша партія була надзвичайно напруженою. Костюк виграла її на тай-брейку з рахунком 12:10, відігравши п'ять сетболів. Потім у другому сеті Марта розгромила суперницю, віддавши лише один гейм.

Таким чином, Марта повторила особистий рекорд на Відкритому чемпіонаті США. Вона вдруге в кар'єрі дійшла до третього кола на цьому мейджорі. Вперше таке трапилося 2020 року.

В 1/16 фіналу Костюк зіграє проти переможниці матчу між американкою Еммою Наварро (№12 WTA) та нідерландкою Аранчею Рус (№93 WTA).

Окрім Костюк, в одиночному розряді US Open-2024 продовжують виступати ще дві українки – Ангеліна Калініна (№55 WTA) та Еліна Світоліна (№28 WTA), які в ніч проти 29 серпня проведуть очний матч за вихід до третього кола.

Раніше в першому раунді змагань вибули Даяна Ястремська (№34 WTA), Юлія Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) та Катерина Байндль (№329 WTA).

Основна сітка Відкритого чемпіонату США-2024 триватиме від 26 серпня до 8 вересня. Чинною чемпіонкою US Open є американка Корі Гауфф, яка торік у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

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