Костюк вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру в Цинциннаті, Калініна та Ястремська вибули

Також в одиночному розряді продовжує виступи Еліна Світоліна.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в американському Цинциннаті.

22-річна перша ракетка України у другому раунді змагань обіграла новозеландку Лулу Сан, яка цього року дійшла до чвертьфіналу на Wimbledon. Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився перемогою Костюк з рахунком 6:3, 7:5.

Додамо, що наприкінці липня Марта вже перемагала Сан у першому колі тенісного турніру Олімпіади-2024 в Парижі.

В 1/8 фіналу Костюк зіграє з першою ракеткою світу, полькою Ігою Швьонтек. Поєдинок заплановано на п'ятницю, 16 серпня.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, завершили виступи на турнірі в Цинциннаті. У першому раунді Ястремська поступилася чешці Кароліні Муховій (6:7, 2:6), а Калініна програла експершій ракетці світу Каролін Возняцкі з Данії (2:6, 4:6).

Крім того, в одиночному розряді на турнірі в Цинциннаті продовжує змагатися українка Еліна Світоліна, яка 15 серпня у другому колі зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

У парному розряді Україну представляє Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Оленою Остапенко 15 серпня побореться за вихід до чвертьфіналу.

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