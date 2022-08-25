Костюк вийшла до першого чвертьфіналу турніру WTA за 10 місяців: хто стане наступною суперницею українки

Марта Костюк продовжує перемагати на хардовому турнірі WTA 250 у Гренбі. Українка пробилася до чвертьфіналу турніру, який стане для неї першим від жовтня 2021 року.

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 250 в канадському Гренбі.

У 1/8 фіналу українка перемогла 17-річну Марину Стакушич з Канади - 6:7 (3:7), 6:4, 6:1.

Тенісистки провели на корті 2 години та 11 хвилин. За цей час Костюк припустилася чотирьох подвійних помилок, виконала два ейси та реалізувала 7 з 13 брейкпойнтів.

Для Марти Костюк це перший вихід до чвертьфіналу турніру WTA в сезоні 2022 року, а також перший за 10 місяців. Востаннє українка пробивалася до 1/4 фіналу на турнірі у Румунії у жовтні 2021 року.

У чвертьфіналі українка зіграє зівийшла у перший чвертьфінал турніру WTA за 10 місяців ще однією представницею Канади Ребеккою Маріно. Ця зустріч стане першою для суперниць. Матч відбудеться у четвер, 25 серпня. Початок - о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, що українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграли турнір WTA 1000 в Цинциннаті (США).

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