Костюк впевнено обіграла росіянку та вийшла до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі

За місце у півфіналі Марта зіграє проти ще однієї тенісистки з держави-терористки.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

В 1/8 фіналу 21-річна уродженка Києва (№32 WTA) здобула переконливу перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою (№24 WTA), яка через повномасштабне вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився тріумфом українки з рахунком 6:4, 6:1.

За весь поєдинок Марта жодного разу не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 5 з 8 брейкпойнтів.

Зазначимо, що вихід до чвертьфіналу – це найкращий результат у кар'єрі Костюк на турнірах WTA 1000.

За путівку до півфіналу Костюк зіграє проти ще однієї тенісистки з держави-терористки з нейтральним статусом Анастасії Потапової (№33 WTA)

Нагадаємо, Костюк – єдина українка, яка продовжує виступи в Індіан-Веллсі. Перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла в 1/16 фіналу, зазнавши поразки від американки Емми Наварро.

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