Костюк впевнено перемогла шосту ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла француженку Каролін Гарсію в другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

21-річна киянка (№34 WTA) розібралася з шостою ракеткою світу за два сети – 6:2, 6:3.

Матч тривав одну годину та 4 хвилини. Упродовж зустрічі українка двічі подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала 4/8 брейкпоінтів.

Для Костюк це друга в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 рейтингу WTA після тріумфу над Марією Саккарі з Греції на старті Wimbledon-2023.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з росіянкою Людмилою Самсоновою, яка виступає в нейтральному статусі.

Нагадаємо, на турнірі у Вашингтоні також продовжує боротьбу ще одна українка – Еліна Світоліна. В 1/4 фіналу Еліна зустрінеться з переможницею матчу між американками Джессікою Пегулою та Пейтон Стернс.

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