Костюк впевненою перемогою стартувала на престижному турнірі в Дубаї

Перша ракетка України Марта Костюк (№21 WTA) успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ).

У першому колі змагань 22-річна уродженка Києва впевнено обіграла чешку Катержину Синякову (№58 WTA). Матч тривав 1 годину 19 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Це була перша очна зустріч тенісисток. За весь поєдинок Марта віддала лише одну свою подачу.

Наступною суперницею Костюк стане чемпіонка Australian Open-2020 американка Софія Кенін, яка у першому раунді перемогла хорватку Донну Векич (7:5, 6:3).

Костюк стала третьою українкою, якій вдалося пробитися до другого кола турніру в Дубаї. Раніше це зробили Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

У понеділок, 17 лютого, свій стартовий матч на цих змаганнях також зіграє Ангеліна Калініна, якій протистоятиме "нейтральна" білоруска Вікторія Азаренко.

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