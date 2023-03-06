Особистий рекорд Костюк, падіння Ястремської: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Марта здійснила солідний ривок після завоювання першого в кар'єрі титулу WTA.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками останніх турнірів.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка на турнірі в Остіні (США) здобула дебютний титул на рівні WTA, оновила особистий рекорд. 20-річна уродженка Києва піднялася на 12 позицій і тепер замикає топ-40.

Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна, яка минулого тижня не виступала. Вона продовжує посідати 29-те місце у світовій класифікації.

А ось Даяна Ястремська після вильоту в першому колі турніру в Остіні опустилася на 39 сходинок у рейтингу WTA і наразі йде лише 142-ю.

У топ-10 світового рейтингу змін не відбулося. Очолює його польська тенісистка Іга Швьонтек. За нею йдуть білоруска Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) - 10585

2. Аріна Соболенко - 6100

3. Джессіка Пегула (США) - 5495

4. Онс Жабер (Туніс) - 4921

5. Каролін Гарсія (Франція) - 4905

6. Корі Гауфф (США) - 4251

7. Марія Саккарі (Греція) - 3451

8. Дар'я Касаткіна - 3375

9. Белінда Бенчич (Швейцарія) - 3360

10. Олена Рибакіна (Казахстан) - 2935

...

29. Ангеліна Калініна - 1422

40. Марта Костюк - 1270, +12

82. Катерина Байндль - 748, +2

95. Леся Цуренко - 688, +3

142. Даяна Ястремська - 462, -39

158. Дар'я Снігур - 411, -1

264. Катаріна Завацька - 252, -2

288. Катерина Володько - 213

Першою ракеткою України серед чоловіків залишається Олексій Крутих, який втратив дві позиції у світовому заліку та перемістився 162-ге місце.

Лідирувати у рейтингу АТР продовжує серб Новак Джокович. Друге місце посідає іспанець Карлос Алькарас, третє – грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія) - 7160

2. Карлос Алькарас (Іспанія) - 6780

3. Стефанос Циципас (Греція) - 5805

4. Каспер Рууд (Норвегія) - 5560

5. Тейлор Фріц (США) - 3795

6. Данило Медведєв - 3775, +1

7. Андрій Рубльов - 3660, -1

8. Гольгер Руне (Данія) - 3321, +2

9. Рафаель Надаль (Іспанія) - 3315, -1

10. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3245, -1

...

162. Олексій Крутих - 365, -2

338. Віталій Сачко - 149, -1

386. Ілля Марченко - 122, +2

397. Олександр Овчаренко - 119, -16

401. Владислав Орлов - 118, -11

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