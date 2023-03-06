Особистий рекорд Костюк, падіння Ястремської: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Марта здійснила солідний ривок після завоювання першого в кар'єрі титулу WTA.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками останніх турнірів.
Українська тенісистка Марта Костюк, яка на турнірі в Остіні (США) здобула дебютний титул на рівні WTA, оновила особистий рекорд. 20-річна уродженка Києва піднялася на 12 позицій і тепер замикає топ-40.
Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна, яка минулого тижня не виступала. Вона продовжує посідати 29-те місце у світовій класифікації.
А ось Даяна Ястремська після вильоту в першому колі турніру в Остіні опустилася на 39 сходинок у рейтингу WTA і наразі йде лише 142-ю.
У топ-10 світового рейтингу змін не відбулося. Очолює його польська тенісистка Іга Швьонтек. За нею йдуть білоруска Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула.
Рейтинг WTA
1. Іга Швьонтек (Польща) - 10585
2. Аріна Соболенко - 6100
3. Джессіка Пегула (США) - 5495
4. Онс Жабер (Туніс) - 4921
5. Каролін Гарсія (Франція) - 4905
6. Корі Гауфф (США) - 4251
7. Марія Саккарі (Греція) - 3451
8. Дар'я Касаткіна - 3375
9. Белінда Бенчич (Швейцарія) - 3360
10. Олена Рибакіна (Казахстан) - 2935
...
29. Ангеліна Калініна - 1422
40. Марта Костюк - 1270, +12
82. Катерина Байндль - 748, +2
95. Леся Цуренко - 688, +3
142. Даяна Ястремська - 462, -39
158. Дар'я Снігур - 411, -1
264. Катаріна Завацька - 252, -2
288. Катерина Володько - 213
Першою ракеткою України серед чоловіків залишається Олексій Крутих, який втратив дві позиції у світовому заліку та перемістився 162-ге місце.
Лідирувати у рейтингу АТР продовжує серб Новак Джокович. Друге місце посідає іспанець Карлос Алькарас, третє – грек Стефанос Циципас.
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербія) - 7160
2. Карлос Алькарас (Іспанія) - 6780
3. Стефанос Циципас (Греція) - 5805
4. Каспер Рууд (Норвегія) - 5560
5. Тейлор Фріц (США) - 3795
6. Данило Медведєв - 3775, +1
7. Андрій Рубльов - 3660, -1
8. Гольгер Руне (Данія) - 3321, +2
9. Рафаель Надаль (Іспанія) - 3315, -1
10. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3245, -1
...
162. Олексій Крутих - 365, -2
338. Віталій Сачко - 149, -1
386. Ілля Марченко - 122, +2
397. Олександр Овчаренко - 119, -16
401. Владислав Орлов - 118, -11
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