Костюк з боєм програла чинній чемпіонці US Open і не змогла вийти до півфіналу Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк (№37 WTA) не зуміла пробитися до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024.

У чвертьфіналі 21-річна уродженка Києва у напруженій боротьбі поступилася четвертій ракетці світу, чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Трисетовий поєдинок тривав 3 години 7 хвилин і завершився поразкою українки з рахунком 6:7, 7:6, 2:6.

Це була друга особиста зустріч тенісисток. До цього вони грали між собою лише один раз – 2022 року в 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Аделаїді американка виграла з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

Марта вперше в кар'єрі зіграла у чвертьфіналі турніру серії Grand Slam. До поточного розіграшу австралійського мейджора її найвищим досягненням на змаганнях Великого шолома був вихід до 1/8 фіналу Roland Garros-2021, де вона програла польці Ізі Швьонтек.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу індивідуального турніру Відкритого чемпіонату Австралії зіграє ще одна українка – Даяна Ястремська. За місце у півфіналі вона побореться з 19-річною чешкою Ліндою Носковою, яка в 1/8 фіналу вибила Еліну Світоліну – перша ракетка України через травму спини зі сльозами знялася з матчу в першому сеті.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко, яка через повномасштабну війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

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