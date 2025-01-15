Костюк з розгромом вийшла до третього кола Australian Open-2025

Українська тенісистка Марта Костюк (№18 WTA) пробилася до третього кола Australian Open-2025.

У матчі другого раунду основної сітки 22-річна уродженка Києва розгромила німкеню Юле Німаєр (№93 WTA). Поєдинок тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:0.

За проведений на корті час Костюк тричі подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки і використала 5 з 6 брейкпойнтів. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Додамо, що в першому раунді австралійського мейджора Марта здобула вольову перемогу над японкою Нао Хібіно – 3:6, 6:3, 6:1.

Костюк вшосте виступає в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії. Її найвищим досягненням на цьому турнірі Grand Slam залишається минулорічний чвертьфінал.

Суперницею Костюк в 1/16 фіналу Australian Open-2025 стане переможниця протистояння Паула Бадоса (Іспанія) – Талія Гібсон (Австралія).

Нагадаємо, в основній сітці Australian Open-2025 виступали шість українських тенісисток. Перший раунд не змогли подолати Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна. Крім Костюк, до другого кола також вийшли Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які свої наступні матчі проведуть у четвер, 16 січня.

В 1/32 фіналу Ястремська (№33 WTA) позмагається з чорногоркою Данкою Ковинич (№1289 WTA), а Світоліна (№27 WTA) зустрінеться з американкою Керолайн Доулгайд (№82 WTA).

Матчі основної сітки Australian Open-2025 триватимуть від 12 до 26 січня. Чинною чемпіонкою турніру є білоруска Аріна Соболенко, яка виступає в нейтральному статусі через повномасштабну війну російських окупантів проти України.

Торік на Australian Open найкращий результат серед українських тенісисток показала Ястремська, яка дійшла до півфіналу, де програла китаянці Чжен Ціньвень.

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