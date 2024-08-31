Костюк зазнала поразки та слідом за Світоліною вилетіла з US Open-2024 (відео)

Перша ракетка України Марта Костюк (№19 WTA) не змогла вийти до 1/8 фіналу US Open-2024.

У третьому колі мейджора 22-річна українка в напруженому матчі поступилася американці Еммі Наварро (№12 WTA).

Трисетова зустріч тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася на користь представниці США з рахунком 6:4, 4:6, 6:3.

Огляд матчу Наварро – Костюк

Таким чином, Україна втратила останню представницю в одиночному розряді US Open-2024. Раніше Еліна Світоліна (№28 WTA) вибула в 1/16 фіналу від ще однієї американки, третьої ракетки світу Корі Гауфф.

Цього року Україна в основі US Open-2024 була представлена одразу сімома тенісистками – це новий національний рекорд.

Даяна Ястремська (№34 WTA), Юлія Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) та Катерина Байндль (№329 WTA) вилетіли в першому раунді змагань. Ангеліна Калініна (№55 WTA) у другому колі поступилася Світоліній.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США-2024 триватиме від 26 серпня до 8 вересня. Чинною чемпіонкою US Open є американка Корі Гауфф, яка торік у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

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