Костюк здобула другу перемогу на Олімпіаді-2024 та вийшла до 1/8 фіналу

У третьому раунді Марта зіграє проти Марії Саккарі з Греції.

Українська тенісистка Марта Костюк подолала друге коло особистого турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

22-річна українка в 1/16 фіналу обіграла француженку Клару Бюрель з рахунком 7:6, 6:2.

В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти Марії Саккарі з Греції, яка виграла у Юань Юе (6:2, 6:1).

Для Марти це дебютна Олімпіада в кар'єрі. На старті змагань вона перемогла новозеландку Лулу Сан.

Костюк стала першою українською тенісисткою, яка пробилася до 1/8 фіналу ОІ-2024. Також свої матчі другого кола 29 липня проведуть Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

Нагадаємо, ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпіади-2024 через хворобу.

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