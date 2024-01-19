Костюк здобула вольову перемогу над росіянкою і вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк (№37 WTA) пробилася до четвертого кола Australian Open-2024.

У матчі третього раунду 21-річна уродженка Києва у вольовому стилі обіграла росіянку Еліну Аванесян (№74 WTA), яка через повномасштабне військове вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Напружений поєдинок тривав 2 години 33 хвилини і завершився перемогою представниці України з рахунком 2:6, 6:4, 6:4.

За всю гру Костюк виконала 6 подач навиліт і припустилася 5 подвійних помилок. Це була перша особиста зустріч тенісисток.

Марта вперше в кар'єрі вийшла до четвертого кола австралійського мейджора. Раніше вона тричі зупинялася у третьому раунді змагань у Мельбурні (2018, 2022, 2023).

Костюк лише вдруге зіграє в 1/8 фіналу турніру серії Grand Slam. Вперше подібне ставалося 2021 року, коли вона програла польці Ізі Свьонтек у 4-му раунді Roland Garros.

За вихід до чвертьфіналу Костюк позмагається з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Марією Тимофєєвою та Беатріс Хаддад Майєю з Бразилії.

Зазначимо, що до 1/8 фіналу фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу також можуть пробитися Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, які свої матчі третього кола проведуть у ніч проти 20 січня.

Раніше повідомлялося, що Леся Цуренко не зуміла дістатися 1/8 фіналу Australian Open, без шансів програвши другій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко, яка є чинною чемпіонкою цих змагань.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня.

Читайте також:

Ястремська розбила колишню росіянку на шляху до третього кола Australian Open-2024

Світоліна розгромила суперницю та вийшла до третього кола Australian Open-2024

Костюк у надскладному матчі вирвала перемогу на тайбрейку та вийшла до третього кола Australian Open