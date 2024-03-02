Костюк здобула вольову перемогу над росіянкою та вийшла до півфіналу турніру в Сан-Дієго

Інша українка Ангеліна Калініна також у вольовому стилі пробилася до 1/2 фіналу змагань в Остіні.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 500 в американському Сан-Дієго.

21-річна уродженка Києва (№34 WTA) у чвертьфіналі впоралася з "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою (№25 WTA).

Зустріч тривала дві години 14 хвилин і завершилася перемогою українки над спортсменкою з держави-терористки з рахунком 3:6, 6:4, 6:3.

Упродовж матчу Марта виконала 5 подач навиліт, зробила 10 подвійних помилок і використала 5 з 11 брейкпойнтів.

За вихід до фіналу Костюк позмагається з першою сіяною на турнірі американкою Джессікою Пегулою (№5 WTA).

Своєю чергою, ще одна українка Ангеліна Калініна пробилася до півфіналу турніру WTA 250 в Остіні (США).

У чвертьфіналі 27-річна уродженка Нової Каховки (№35 WTA) здобула вольову перемогу над француженкою Діан Паррі (№62 WTA).

Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин і закінчився тріумфом українки з рахунком 1:6, 6:4, 6:2.

У півфіналі Калініна зіграє з китаянкою Ван Сіюй (№64 WTA), яка в 1/4 фіналу здобула технічну перемогу над американкою Даніель Коллінз (№48 WTA).

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